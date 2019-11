Politie Bilzen moet bij controle in vijf uren tijd 17 rijbewijzen inhouden of intrekken

De lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt maakte vandaag opmerkelijke resultaten bekend naar aanleiding van het gemeenschappelijk SLim-actieweekend, waarbij in de hele provincie Limburg automobilisten gecontroleerd werden op overdreven snelheid en rijden onder invloed van alcohol of drugs. In vijf uren tijd moest de lokale politie in totaal 17 rijbewijzen tijdelijk inhouden of voor vijftien dagen intrekken. Nochtans was het actieweekend vooraf in de media aangekondigd. De politie zette 402 voertuigen voor controle aan de kant. “Deze resultaten zijn verontrustend gezien de media-aandacht en de aankondiging via sociale media. Verschillende bestuurders, die gecontroleerd werden, waren op de hoogte van de controles, maar bleken toch te veel gedronken te hebben”, vertelde Sofie Boelen van de communicatiedienst.

Vier bestuurders legden een positieve speekseltest af voor amfetamines, cocaïne of cannabis. Een vrouwelijke bestuurder had nog maar haar voorlopig rijbewijs en zat onder invloed van amfetamines achter het stuur van een wagen. Een man, die onder invloed van cannabis reed, had zijn rijbewijs nog op de rechtbank van Tongeren liggen omdat hij eerder al een rijverbod had gekregen. Zijn voertuig werd getakeld.

Aan het station in Bilzen stootte de politie op een stadsautootje met maar liefst negen personen aan boord. Zeven van hen waren minderjarig. Een passagier veroorzaakte overlast en werd ter ontnuchtering opgesloten. Een 45-jarige bromfietser op de Tongersesteenweg in Riemst zat onder invloed van amfetamines rond te rijden. Hij bleek 20 gram speed op zak te hebben en zijn bromfiets was niet ingeschreven.

De naburige politiezone Lanaken-Maasmechelen controleerde in kader van het SLim-actieweekend 261 voertuigen. Acht personen hadden te diep in het glas gekeken. Een dronken chauffeur negeerde het stopteken en probeerde te ontkomen, maar werd alsnog onderschept. In een voertuig zaten drie geseinde personen.

In kader van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst werkten de federale wegpolitie Limburg en de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) samen voor controlepunten aan de E314 in Halen, in Hasselt en Diepenbeek. De nieuwe samenwerking werd een WAT-relatie (working apart together) genoemd. Er werden 1.908 voertuigen gecontroleerd. Veertien personen hadden een glaasje te veel op. In de nacht van zondag op maandag vinden nog her en der SLim-controles plaats.

bron: Belga