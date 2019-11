F1 – GP van Brazilië – Max Verstappen pakt in Brazilië derde zege van het seizoen

De Nederlander Max Verstappen (Red Bull Racing) heeft zondag op het circuit van Interlagos in Sao Paulo de Grote Prijs Formule 1 van Brazilië op zijn naam geschreven, dat is de voorlaatste manche van het seizoen. De in België geboren Verstappen mocht in Brazilië van op de poleposition vertrekken en domineerde de race. Hij haalde het van de Fransman Pierre Gasly (Toro Rosso) en de Brit Lewis Hamilton (Mercedes), die onlangs zijn zesde wereldtitel vierde. Voor Verstappen was het de derde zege dit jaar, de achtste in zijn carrière. In de WK-stand klimt hij over Charles Leclerc naar de derde plaats.

De Ferrari’s van voormalig wereldkampioen Sebastian Vettel en seizoensrevelatie Leclerc haalden de finish niet op Interlagos. Zij vielen in het slot uit toen Vettel zijn ploegmaat wou voorbijsteken en daarbij met zijn voorwiel het achterwiel van Leclerc raakte. Even later tikte Hamilton de Red Bull van Alexander Albon aan. De regerende wereldkampioen kon zonder veel erg verder, Albon zakte weg naar de veertiende stek.

Op 1 december wordt op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi de laatste Grote Prijs van het jaar gereden.

