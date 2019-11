WTA 125K Houston – Kirsten Flipkens in finale tegen CoCo Vandeweghe

Kirsten Flipkens (WTA-94) heeft zich zaterdag voor de finale van het WTA 125k Series-toernooi van Houston (125.000 dollar) geplaatst. De 33-jarige Antwerpse versloeg de Amerikaanse Irina Falconi (WTA-698) met 6-4 en 7-5. Om de titel gaat Flipkens zondag het hardcourt in Texas op voor een duel met CoCo Vandeweghe (WTA-197). Die 27-jarige Amerikaanse, in 2017 halvefinaliste op het Australian en het US Open, klopte de Zwitserse Stefanie Vögele (WTA-118) met 3-6, 6-4 en 7-5. Vandeweghe, die tussen september 2018 en juli 2019 een pauze in haar carrière inlaste, staat in de onderlinge duels 2-1 voor tegen Flipkens.

Flipkens stond twee weken geleden ook al in de finale van het ITF W60-toernooi in Toronto en kan met haar nieuwe finaleplaats weer wat plaatsen stijgen op de WTA-ranking. De Belgische wil dit seizoen nog zo veel mogelijk opschuiven in het klassement, om in januari geen kwalificaties hoeven te spelen voor het Australian Open.

bron: Belga