Weerbericht – Het weekend start koud en overwegend droog

Deze ochtend is er kans op lokale rijmplekken en in de Ardennen op aanvriezende mistbanken. Daarna volgen soms brede opklaringen, maar ook enkele wolkenvelden. In de loop van de dag verschijnen er vooral in de westelijke landshelft meer wolken en daar kan er eventueel een lokaal buitje vallen op het einde van de namiddag. In het oosten van het land blijven de opklaringen breder. De maxima liggen tussen 3 graden in de Ardennen en 7 of 8 graden in het centrum van het land, zo meldt het KMI. Zaterdagavond is het nog bewolkt in het westen en het centrum van het land, met eventueel een lokaal regenbuitje. Volgende nacht wordt het geleidelijk overal lichtbewolkt vanaf het oosten. Lokaal kunnen er aanvriezende mistbanken ontstaan. Het wordt koud met minima van 0 tot -3 graden in het binnenland en rond +1 graad vlak aan zee.

Ook zondag blijft het wellicht droog met brede opklaringen. ’s Ochtends is het koud met kans op aanvriezende mistbanken. In de namiddag neemt over de oostelijke landshelft de bewolking toe. ’s Nachts is er kans op winterse neerslag in de Ardennen. De maxima liggen tussen 3 graden in Hoge Venen en 7 graden in het westen.

Maandag geven de weerkaarten perioden van regen aan, met daarbij nog steeds maxima rond 6 à 7 graden. Dinsdag overwegend droog bij dezelfde temperaturen. Vanaf donderdag wordt het zachter, met maxima rond 10 graden. Vrijdag klimt het kwik tot 12 graden.

bron: Belga