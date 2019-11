Vriesnacht op komst

Op de meeste plaatsen is er deze namiddag een rustig en droog weertje, met zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het westen van het land verwacht het KMI wel meer wolken en in de kuststreek is een spatje regen niet uitgeloten. Het blijft fris met maxima van 4 tot 6 graden in de Ardennen en van 7 tot plaatselijk 9 graden elders. ’s Nachts zal het vrijwel overal vriezen. Vanavond en vannacht is het aanvankelijk nog bewolkt in het westen, met kans op een laatste spatje regen aan zee. Geleidelijk wordt het overal licht bewolkt tot helder. Naar de ochtend toe kunnen er plaatselijk aanvriezende mistbanken ontstaan. Het vriest vrijwel overal met minima tussen -1 en -4 graden in het binnenland en van +1 of 0 graden aan zee.

Morgenvoormiddag wordt nog vrij zonnig, maar na de middag wordt het stilaan zwaarbewolkt vanaf het oosten. Het kwik klimt daarbij tot 4 graden in de Hoge Venen en tot 8 graden in het westen van het land.

Morgenavond en morgennacht wordt het zwaarbewolkt tot betrokken: een neerslagzone breidt zich uit van het oosten naar het centrum van het land. Ten zuiden van Samber en Maas wordt dat smeltende sneeuw of sneeuw, elders regen. Tijdens het tweede deel van de nacht verwacht het KMI in het westen van het land ook regenbuien vanaf de Noordzee. Minima van 0 tot 6 graden.

Begin volgende week wordt het aanhoudend fris, maar stilaan droger. Vanaf donderdag wordt het zachter, maar wisselvalliger. Donderdag variëren de maxima van 2 tot 10 graden, vrijdag kan de temperatuur oplopen tot 12 graden.

bron: Belga