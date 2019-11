Veiling van tekeningen Piet Pienter en Bert Bibber brengt 175.000 euro op

In Antwerpen heeft een veiling van een tweehonderdtal tekeningen, schetsen en strips van striptekenaar Pom zaterdag zowat 175.000 euro opgeleverd. De topstukken waren originele tekenplaten van de cultreeks Piet Pienter en Bert Bibber, met hamerprijzen van 500 tot 2.800 euro. Er waren zowat 170 geïnteresseerden fysiek aanwezig, naast 50 online deelnemers. De veiling was een initiatief van de erfgenamen van Pom (1919-2014), die zaterdag honderd jaar oud zou zijn geworden. Zij veilden zelf een aantal waardevolle stukken en veilinghuis Bernaerts voegde daar een aantal voor de gelegenheid bestelde luxe-exemplaren aan toe van de drie albums uit 1959 waarvan er tekenplaten werden geveild. De kopers van de tekenplaten kregen na de veiling voorkooprecht op de luxe-edities.

Het duurste lot werd uiteindelijk een originele tekenplaat van de eerste pagina van “Storm over Akhabakhadar”, nummer 12 uit de reeks. Die ging voor 2.800 euro onder de hamer, wat er met een commissie van 25 procent op neerkomt dat de koper 3.500 euro zal moeten ophoesten. Een vergelijkbaar exemplaar van de eerste pagina van “De Anti-zwaartekracht-generator” leverde een hamerprijs van 2.600 euro op, die van “Avontuur in San Doremi” 2.400 euro.

Bij de stripalbums bracht een eerste druk van het eerste album, “In het spoor van Sherlock Holmes”, 1.670 euro op. Op het album is het reeksnummer niet aangebracht en op de laatste bladzijde wordt het volgende album, “De Incaschat der Cordillera”, aangekondigd met de melding “In voorbereiding”.

“Het was een bijzonder goede veiling”, aldus veilingmeester Peter Bernaerts. “De belangstelling tijdens de kijkdagen was matig, maar de echte kenners wisten waar het om ging en dat leverde een volle zaal en een heel mooie opbrengst op.”

bron: Belga