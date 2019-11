Tweede Brusselse ‘Zero Afval Salon’ lokt 15.000 bezoekers

De tweede editie van het Zero Afval Salon, van 14 tot 16 november georganiseerd door Leefmilieu Brussel, is door 15.000 personen bezocht. Dat maakte de organisator zaterdagavond bekend.

Na de succesvolle eerste editie vorig jaar, verdubbelde Leefmilieu Brussel de beursoppervlakte op de site van Thurn & Taxis. Er werden onder meer 80 stands, 15 workshops en demonstraties en een reeks conferenties en activiteiten georganiseerd, dit alles rond sorteren en recycleren om zo “zero waste” te bereiken.

De openingavond, specifiek gericht op professionelen, trok 500 geïnteresseerden die zero afval wensen te integreren in het dagelijkse beheer van hun activiteiten.

bron: Belga