Thomas Vermaelen start in Sint-Petersburg, middenveld met Witsel en De Bruyne

Thomas Vermaelen verschijnt vanavond aan de aftrap in het duel met Rusland op de voorlaatste speeldag in groep I van de EK-kwalificaties, een rechtstreeks duel om de groepswinst. De verdediger van het Japanse Vissel Kobe was de laatste dagen nochtans twijfelachtig met een kuitblessure. In de defensie staat hij op links, Dedryck Boyata centraal en Toby Alderweireld op rechts. Jan Vertonghen en Vincent Kompany zijn er door blessures niet bij in Rusland. Doelman Thibaut Courtois mag op jacht naar een nieuwe clean sheet.

Op het middenveld kiest bondscoach Roberto Martinez voor het duo Axel Witsel en Kevin De Bruyne, man in vorm Youri Tielemans start daardoor op de bank. Op de wingbacks vinden we Thorgan Hazard (links) en Timothy Castagne (rechts). Die laatste is de vervanger van de geblesseerde Thomas Meunier. Voorin spelen aanvoerder Eden Hazard en Dries Mertens in steun van Romelu Lukaku, de Belgische topschutter aller tijden.

De Rode Duivels kunnen vandaag in Rusland al groepswinnaar worden, op voorwaarde dat ze minstens een punt pakken. Op de slotspeeldag kunnen de Russen die achterstand dan niet meer goedmaken, aangezien het onderlinge resultaat in het voordeel van de Belgen is. Daarnaast is het treffen met de Russen de eerste serieuze test sinds de met 5-2 verloren verplaatsing van een jaar geleden in Zwitserland en kunnen de Duivels nog voor een Belgische primeur zorgen als ze de kwalificaties met het maximum van de punten zouden afsluiten. Komende week dinsdag zakt Cyprus naar het Koning Boudewijnstadion af voor het slotakkoord in deze kwalificatieperiode.

bron: Belga