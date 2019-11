Stefanos Tsitsipas houdt Roger Federer uit finale ATP Finals

Stefanos Tsitsipas (ATP-6) heeft zich vandaag in The O2 in Londen voor de finale van de ATP Finals geplaatst. De 21-jarige Griek deed dat door de Zwitser Roger Federer (ATP-3), zesvoudig winnaar van de seizoensfinale, in 1 uur en 36 minuten met 6-3 en 6-4 te verslaan. Federer liet maar liefst elf breakpoints onbenut. Tsitsipas had in de eerste set aan één breakpoint, in het tweede game, genoeg om de set naar zich toe te trekken. Federer liet zes kansen liggen om de service van de Griek te breken. De debutant sloeg in de tweede set wel direct weer toe. Federer wist de stand weer gelijk te trekken door in de vierde game, op zijn tiende breakpoint, eindelijk toe te slaan. De Zwitser vierde het uitbundig, maar leverde vervolgens gelijk weer z’n eigen service in. Tsitsipas hield de voorsprong wel vast.

Op zijn allereerste ATP Finals staat Tsitsipas zondag in de finale tegenover de winnaar van het duel tussen de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP-5) en de Duitser Alexander Zverev (ATP-7). Die laatste is de titelverdediger.

bron: Belga