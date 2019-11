Rode Duivels – Rode Duivels zijn groepswinnaar en reekshoofd bij loting na klinkende zege in Rusland

De Rode Duivels hebben zaterdagavond in het Krestovskistadion van Sint-Petersburg op de negende en tevens voorlaatste speeldag in groep I van de EK-kwalificaties een klinkende 1-4 zege geboekt tegen Rusland, de nummer twee in de groep. De Belgen zaten bij de rust al op rozen dankzij Eden (33. en 40.) en Thorgan Hazard (19.), die de drie doelpunten voor hun rekening namen. Bij de treffer van Thorgan was Eden Hazard dan ook nog eens de aangever. Na de pauze zette Romelu Lukaku met zijn 52e in het nationale shirt de 0-4 op het bord, Georgi Dzhikiya lukte tien minuten voor affluiten de eerredder.

Dankzij de negende zege op rij blijven de Duivels foutloos in de groep en zijn ze op één speeldag voor het einde al zeker van de groepswinst, wat hen bij de loting ook het statuut van reekshoofd zal opleveren. Enkel de beste zes groepswinnaars worden reekshoofd en de onderverdeling gebeurt voor het eerst met een ranking op basis van de prestaties in deze kwalificatieperiode, waarin de resultaten tegen de nummer zes uit de groep niet meetellen. In dat klassement staan de Belgen samen met Italië met het maximum aan de leiding en kunnen ze ongeacht het resultaat op de slotspeeldag niet meer uit de top zes verdwijnen. Het duel tegen Cyprus dient dus enkel nog om een historische dertig op dertig neer te zetten in de kwalificaties, hetgeen in de geschiedenis van het Belgische voetbal nooit eerder gebeurd is.

bron: Belga