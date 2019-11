Impeachmentonderzoek tegen Trump – ‘Nieuwe onthullingen over betrokkenheid Trump in Oekraïense affaire’

Tijdens een zitting achter gesloten deuren heeft een Amerikaanse diplomaat vrijdag bevestigd dat hij een telefonisch gesprek gehoord had tussen president Donald Trump en de Amerikaanse ambassadeur bij de EU, zo meldt CNN. De diplomaat zou gehoord hebben dat Trump druk uitoefende op Oekraïne om een onderzoek te openen naar Democraat Joe Biden, verklaarde hij tijdens een zitting in het kader van de impeachmentprocedure tegen Trump. Diplomaat David Holmes werkte op de Amerikaanse ambassade in Kiev. Hij ving in een restaurant in Kiev het gesprek op tussen Trump en ambassadeur bij de EU Gordon Sondland, die vlakbij was. Het gesprek zou volgens CNN dateren van 26 juli, de dag na het omstreden telefoongesprek waarin Trump aan de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vroeg om een onderzoek te openen naar Joe Biden. Biden, de vicepresident onder Trumps voorganger Barack Obama, is een van de belangrijke kandidaten bij de Democraten om het volgend jaar bij de presidentsverkiezingen op te nemen tegen de Republikeinse president.

CNN kon een kopie van de verklaring van Holmes inkijken. Uit het document zou blijken dat Sondland aan Trump gezegd heeft dat Zelensky “in zijn zak zit”. En Trump vroeg “hij gaat dus een onderzoek openen?”, waarop Sondland geantwoord zou hebben dat de Oekraïense president bereid is “alles” te doen wat men hem vraagt.

Holmes zei dat hij geen nota’s nam van het gesprek, maar verzekerde dat hij zich het gesprek duidelijk herinnerde en dat Trumps stem zeer sterk en herkenbaar was.

Trump had vrijdag met een opvallende tweet uitgehaald uitgehaald naar de voormalige ambassadrice in Kiev, net op het moment dat ze als getuige verhoord werd in het kader van het impeachmentonderzoek. Vanuit Democratische hoek wordt geklaagd over een poging tot intimidatie.

