Gouden Spike – Zilveren Spike Cynthia Bolingo werkt race tegen de klok af voor Spelen

Cynthia Bolingo mocht zaterdag de Zilveren Spike ontvangen op Stayen in Sint-Truiden. “Het is een eer tweede te worden achter een grote atlete en goede vriendin als Nafi”, liet de sprintster optekenen. Op het EK indoor in Glasgow pakte Bolingo begin maart zilver op de 400m met een Belgisch record (51.62), wat haar de tweede plaats achter Gouden Spike Nafi Thiam opleverde. “Deze Zilveren Spike is een mooie beloning, ik was pas voor het eerst individueel genomineerd. Het is een eer tweede te worden achter een grote atlete en goede vriendin als Nafi. Ze is praktisch ongenaakbaar, ze wint nu al voor de zevende keer op een rij. Het wordt moeilijk om haar te onttronen.”

Een achillespeesblessure verhinderde dat de 26-jarige Brusselse afgelopen zomer in actie kwam. Bolingo moest zo vanaf de zijlijn toekijken hoe de Belgian Cheetahs vijfde werden op het WK in Doha en zich verzekerden van een olympisch ticket. “Het was echt een seizoen met twee gezichten. Het begin van het seizoen was buitengewoon, ik had echt niet verwacht dat ik in Glasgow zilver zou pakken. Ik wou echt straffe prestaties neerzetten in de zomer. En dan ga je van je topniveau naar niets. Het was mentaal echt lastig. Ik zei tegen mezelf: ‘Je carrière is niet voorbij, er komt een olympisch jaar aan.’ Ik probeer nu op het positieve te focussen. Ik ben op de goede weg, kan opnieuw lopen maar volledige trainingscycli afwerken lukt nog niet echt. Ik bekijk het stap per stap, en dan zien we wel in welke staat ik ben in de zomer. Maar er is niet veel tijd meer om me te kwalificeren voor de Olympische Spelen”, eindigde Bolingo, die hoogstwaarschijnlijk niet zal deelnemen aan het WK indoor in Nanjing (13-15 maart).

bron: Belga