Britse politie stelt onderzoek in wegens mogelijke poging tot kiesbedrog

De Britse politie heeft een onderzoek ingesteld na klachten over een mogelijke poging tot beïnvloeding door de Conservatieve partij met het oog op de parlementsverkiezingen van 12 december. De politie gaat twee aantijgingen wegens kiesbedrog en ambtsmisbruik na, zo deelde ze zaterdag mee. Labourpoliticus Charlie Falconer had als lid van het Britse Hogerhuis de politie vrijdag opgeroepen om stappen te ondernemen. Volgens de klachten hebben de Tories van eerste minister Boris Johnson geprobeerd om politici van de Brexit Party te overtuigen om hun kandidatuur voor de verkiezingen in te trekken. Falconer meent dat de pogingen “ernstige vragen” oproepen over “de integriteit” van de stembusgang van 12 december en zijn ze mogelijk een inbreuk op het kiesrecht.

Nigel Farage, boegbeeld van de Brexit Party, had donderdag laten weten dat hij zijn wrevel over mogelijke jobaanbiedingen aan leden van zijn partij met de politie zou delen. Hij beschuldigde er hooggeplaatste leden van de Conservatieven van “naar onze kandidaten te hebben getelefoneerd en hen jobs te hebben aangeboden, als ze zich zouden terugtrekken.” Boris Johnson deed de aantijgingen vrijdag af als “onzin”. Maar er zijn zeker gesprekken tussen beide partijen, klonk het tegenover de BBC.

Bij het begin van de week had Farage verrassend aangekondigd dat zijn partij niet zal aantreden in 317 kiesdistricten die bij de vorige verkiezingen in de wacht werden gesleept door de Tories. Op die manier wil hij voorkomen dat de zogenaamde leave-stemmen verdeeld worden, waardoor Labour of de Liberal-Democrats met de zetels zouden gaan lopen.

In het Verenigd Koninkrijk wordt bij de verkiezingen met een meerderheidsstelsel gewerkt. Dat betekent dat in elk van de 650 kiesomschrijvingen waar een zetel voor het Lagerhuis toegewezen moet worden, de kandidaat met de meeste stemmen met de zetel gaat lopen, ook al haalt hij of zij niet eens de helft van de stemmen. De andere kandidaten blijven met lege handen achter.

