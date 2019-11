Om succesvol te leren moet je 15% van de tijd falen

Wetenschappers van de Universiteit van Arizona beweren de zone ontdekt te hebben waarin mensen het snelste leren. Uit hun onderzoek blijkt dat de optimale moeilijkheidsgraad om bij te leren diegene is waar je 85 % van de taak juist hebt.

De optimale moeilijkheidsgraad die een taak moet hebben om iets bij te leren is al lang het onderwerp van onderzoek. Tot nu toe is nog niet duidelijk waarom die moeilijkheidsgraad juist op dat niveau moet liggen, maar onderzoekers uit Arizona ontdekten wel dat een succesratio van 85 % ideaal is om bij te leren.

Falen is cruciaal

De onderzoekers lieten computers simpele taken zoals het categoriseren van patronen of het ordenen van getallen uitvoeren. Daaruit bleek dat de leercurve het meest optimaal was wanneer ze 85% van de antwoorden juist hadden – of dus 15 % van de tijd faalden. Als een taak te moeilijk is en je bijvoorbeeld de helft van de tijd faalt, leer je amper iets bij. Taken die dan weer te makkelijk zijn en waar je steeds alles juist scoort, geven je de kans niet om bij te leren uit een fout. Volgens de onderzoekers kan leren aan de juiste moeilijkheidsgraad een exponentiële verbetering voor de leersnelheid zijn.

Simpele en complexe taken

De 85 %-regel is toepasselijk op leerprocessen die te maken hebben met ervaring. “Een radioloog die het verschil moet leren tussen tumoren en normale afwijkingen, heeft bijvoorbeeld zowel ervaring als voorbeelden nodig om bij te leren”, zegt hoofdonderzoeker Robert Wilson van de Universiteit van Arizona. Hoewel het onderzoek enkele simpele leerexperimenten deed waarbij telkens een juist of fout antwoord kon gegeven worden, kan de regel ook toegepast worden op complexere taken.