Daarom heeft de wc-bril van een openbaar toilet een andere vorm dan bij je thuis

Is het je ook al opgemerkt dat publieke toiletten vaak een wc-bril met een U-vorm hebben? Wel, daar is een goede reden voor.

In restaurants, cafés, of op snelwegparkings hebben toiletten niet altijd een ronde wc-bril zoals we dat gewend zijn van thuis. Vaak hebben openbare wc’s een onderbroken wc-bril in U-vorm. Dat voelt niet altijd even proper aan, maar eigenlijk is het dat net wel.

Hygiënischer

Het onderbroken stuk vooraan zorgt er immers voor dat de kans kleiner is dat je intieme delen in aanraking komen met de rand van de wc. Nuttig, want toiletbrillen die aan de lopende band gebruikt worden door voorbijgangers hangen weleens vol met urine of andere vuiligheden die krioelen van de bacteriën. Zo, alweer een mysterie de wereld uit geholpen!

Een openbaar toilet met een U-vorm:

Een toilet met een ronde vorm zoals we thuis gewend zijn: