VS wil Zuid-Korea meer laten betalen voor Amerikaanse troepen

Zuid-Korea moet meer betalen voor de aanwezigheid van Amerikaanse militairen op zijn grondgebied. Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper vandaag in Seoel, aan de zijde van zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Jeong Kyeong Doo. Hij riep Zuid-Korea ook op om een militair akkoord te hernieuwen met Japan wanneer dat afloopt, ondanks spanningen tussen de twee Oost-Aziatische bondgenoten.

“Zuid-Korea is een rijk land en kan – moet – de kostprijs van defensie compenseren”, zei Esper. “Het is cruciaal dat we de elfde SMA (Special Measures Agreement) met bijkomende burden sharing door de Republiek van Korea afsluiten tegen het einde van het jaar.”

Tegelijkertijd benadrukte Esper het engagement dat de VS heeft voor defensie in Zuid-Korea. Hij noemde het bondgenootschap “waterdicht”.

Esper beschreef daarnaast het GSOMIA-akkoord uit 2016 tussen Japan en Zuid-Korea als “een belangrijk middel waarmee Zuid-Korea, de VS en Japan efficiënt informatie uitwisselen, vooral in tijden van oorlog”. De enige die er voordeel bij hebben dat het akkoord niet zou hernieuwd worden, zijn Noord-Korea en China, zei hij.

Seoel had eerder aangegeven dat het niet van plan was om GSOMIA te hernieuwen. GSOMIA is een belangrijke bron van informatie voor Washington over het Noord-Koreaanse nucleaire wapenprogramma.

De Verenigde Staten roepen al langer hun Aziatische bondgenoten op om de kosten voor Amerikaanse troepen in de regio meer te compenseren. Mediaberichten stellen dat Washington wil dat Seoel 5 miljard per jaar bijdraagt voor de 28.500 soldaten in Zuid-Korea. Dat is vijf keer meer dan momenteel het geval is.

Bron: Belga