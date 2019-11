Vrancken blijft coach van KV Mechelen

De opvolger van Felice Mazzu bij KRC Genk zal zeker niet Wouter Vrancken worden. Vrancken werd de afgelopen dagen genoemd als kandidaat bij de Limburgers, maar blijft coach bij KV Mechelen. Dat heeft Malinwa vandaag bevestigd. Na het ontslag van Mazzu circuleerde de naam van Vrancken als nieuwe Genkse T1. Het bestuur van de regerende kampioen bevestigde ook dat het aan Vrancken dacht om de ploeg weer op het juiste spoor te brengen. KVM meldt nu dat club en trainer tot een akkoord gekomen zijn en Vrancken zelf liet weten dat hij blijft.

“Kandidaat op de longlist, shortlist of welke lijst dan ook, het was het signaal om met onze coach rond de tafel te gaan zitten. Nu klinken we met hem op een samenwerking die kadert in ons langetermijnplan”, geeft hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx meer uitleg. “Wouter heeft geweldig werk verricht. Kampioen in 1B, bekerwinnaar en de gedeelde derde plaats na de heenronde in 1A, je moet het maar doen. Daarnaast is hij zeer loyaal tegenover de club. Hij was de eerste om ongeacht 1B of 1A bij KV Mechelen zijn contract te verlengen. We gaan in het kader van onze langetermijnvisie absoluut verder met Wouter.”

bron: Belga