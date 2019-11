Grondwettelijk Hof Mozambique verwerpt beroep van oppositiepartij

Het Grondwettelijk Hof in Mozambique heeft het beroep van Renamo, de grootste oppositiepartij, tegen de verkiezingsresultaten verworpen. Renamo hoopte zo de annulatie van de verkiezingen van 15 oktober te verkrijgen. Die stembusgang werd, weinig verrassend, gewonnen door Frelimo, de partij die het land leidt sinds de onafhankelijkheid in 1975. Renamo heeft zijn klacht onvoldoende gestoffeerd, meent het Grondwettelijk Hof. Renamo beschuldigde de regering ervan “gigantische kiesfraude” en geweld en intimidatie op verkiezingsdag gebruikt te hebben, ondanks de ondertekening van een vredesakkoord in augustus. Dat akkoord was een nieuwe poging om een einde te maken aan de nu al veertig jaar sluimerende burgeroorlog.

President Filipe Nyusi werd in oktober herkozen voor een mandaat van vijf jaar, met 73 pct van de stemmen. Zijn Renamo-tegenstander, Ossufo Momade, haalde 22 pct. In het parlement haalde Frelimo 184 van de 250 zetels.

Onder meer de Europese Unie had vragen bij de geloofwaardigheid van deze grote overwinning van de regeringspartij. De EU somde een waslijst van “onregelmatigheden” op, en drong er bij het gerecht op aan die te onderzoeken. Ook het middenveld in Mozambique en de voornaamste waarnemersmissies hadden de vele onregelmatigheden bij de stembusgang gehekeld.

Bron: Belga