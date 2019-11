EK 2020: Finnen plaatsen zich voor hun eerste groot toernooi

Voor het eerst in de geschiedenis mogen de Finse voetballers naar de eindronde van een groot toernooi. Met een 3-0 zege tegen Liechtenstein verzekerden de Finnen zich vandaag in Helsinki van de tweede plaats in kwalificatiegroep J voor het EK 2020. Jasse Tuominen (21e) en Teemu Pukki (64e pen en 75e) scoorden. Griekenland won met 0-1 in Armenië, maar kan Finland nu niet meer bijbenen in een groep waarin het ongeslagen Italië zich eerder al van de groepswinst verzekerde.

Elf landen zijn nu al zeker van hun plaats op het EK. Dat zijn België, Italië, Spanje, Polen, Oekraïne, Rusland, Turkije, Frankrijk, Engeland, Tsjechië en Finland.

bron: Belga