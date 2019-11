Bosbranden Australië – Australië zet zich schrap voor hitte en sterke wind

In de Australische deelstaten Queensland en New South Wales wordt vrijdag nog steeds gestreden tegen de bosbranden. De brandweer zet zich schrap want de weersomstandigheden bemoeilijken het werk. Zo zijn de temperaturen gestegen en staat er opnieuw een stevige wind, nadat het weer enkele dagen gunstiger was geweest. Vrijdagnamiddag lokale tijd waren nog er 60 bosbranden in Queensland. Daar zijn 1.000 brandweermannen ingezet. In New South Wales gaat het om nog 68 branden, die bestreden worden door 1.300 brandweerlieden.

De hulpdiensten hebben de hele week voortdurend updates gegeven waarin de inwoners informatie krijgen over de ernst van de branden in hun gebied. In twee gebieden in Queensland kregen de bewoners de opdracht om onmiddellijk te vertrekken.

De bosbranden in Australië woeden al bijna een maand en hebben zeker 300 huizen en 1,1 miljoen hectare grond verwoest. Vier mensen zijn omgekomen.

Bron: Belga