Acht transmigranten in Zeebrugge uit koeltransport gehaald

In een koeltransport zijn gisteren in de haven van Zeebrugge acht mensen van Iraakse origine aangetroffen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Alle transmigranten verkeerden in goede gezondheid. De ontdekking werd gisteren kort na de middag gedaan in de transportzone van de Zeebrugse haven. “De koeling van het transport was in werking, en diende ervoor te zorgen dat de lading permanent op een temperatuur tussen 0 en 6 graden bleef”, verduidelijkt procureur Frank Demeester.

De acht Iraakse transmigranten werden meegenomen naar de kantoren van de scheepvaartpolitie. Daar gebeurde niet enkel de administratieve afhandeling. De politie probeert immers ook te achterhalen wie verantwoordelijk is voor het transport. “Het onderzoek naar de verdachten en de plaats waar de personen in het koeltransport werden gestoken, loopt.”

Gisterenavond hielden de scheepvaartpolitie en de Brugse lokale politie in de wijde omgeving van de haven een actie gericht op transmigranten. In totaal werden veertien mensen bestuurlijk gearresteerd. Het gaat om mensen uit Algerije, Marokko, Tunesië en Libië. Een van hen had een bus traangas op zak en kreeg daarom een proces-verbaal voor verboden wapenbezit. Sommigen waren met de tram naar Zeebrugge afgereisd, wellicht met de bedoeling om ’s nachts tot in de haven te geraken. De speurders proberen ook uit te zoeken of een mensensmokkelbende de transmigranten van hun verblijfplaats in andere kustgemeenten naar de haven van Zeebrugge loodst.

Ten slotte werden vanochtend vier Eritrese en later ook vier Palestijnse vluchtelingen aangetroffen in de haven van Zeebrugge. Een van de Palestijnen liep al voor de derde keer tegen de lamp. Hij zal zich binnenkort voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. Havenindringers worden door de Brugse strafrechter meestal tot zes maanden effectieve gevangenisstraf en 800 euro boete veroordeeld.

bron: Belga