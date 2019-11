Schietpartij Californische school: veronderstelde schutter verjaarde

De tiener die vandaag als de veronderstelde dader van de schietpartij in de Saugus High School in het Californische Santa Clarita geldt, is net vandaag zestien jaar geworden. Dit heeft nieuwszender CNN uit politiebron gemeld. De tiener is er volgens sheriff Alex Villanueva “erg aan toe”. In totaal zijn zes slachtoffers naar een lokaal ziekenhuis gebracht.

De federale recherche FBI heeft de plaatselijke politie assistentie aangeboden.

Het dodelijke slachtoffer is een zestienjarig meisje, meldde zender ABC. Die vernam ook dat de dader, een leerling van de school, een vuurwapen uit zijn rugzak had genomen en op anderen begon te schieten voor hij zichzelf in het hoofd schoot.

De politie onderzoekt ook geruchten dat de vermoedelijke dader van de schietpartij bedreigingen zou hebben gepost op sociale media. Dat heeft CNN gemeld op gezag van een tweet van vicesheriff Tim Murakami van de county Los Angeles.

