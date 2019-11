Schietpartij Californische school – Tweede dodelijk slachtoffer

Een tweede scholier is donderdag overleden na een schietpartij in een school nabij Los Angeles, zo heeft ABC News bericht. De twee dodelijke slachtoffers zijn een veertienjarige jongen en een zestienjarig meisje.

De overlevende gewonden zijn een veertien- en vijftienjarig meisje, en een veertienjarige jongen. Daarnaast is er ook de veronderstelde zestienjarige schutter die er erg aan toe is.

Speurders bekijken een video waarin te zien is hoe de schietpartij begon, meldde nieuwszender CNN.

bron: Belga