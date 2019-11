E-sigarettenproducent BAT roept op om niet te knoeien met vloeistoffen

E-sigarettenproducent British American Tobacco (BAT) vraagt gebruikers van elektronische sigaretten of vapers in België om geen illegale producten te kopen en niet te knoeien met de vloeistoffen. De oproep volgt op berichten over het mogelijk eerste dodelijke slachtoffer in ons land door de e-sigaret. Het Nieuwsblad schreef vandaag over een 18-jarige jongen die bezweek aan een longonsteking. Volgens artsen stierf hij mogelijk door het gebruik van een e-sigaret gevuld met CBD-vloeistof, de niet-psychoactieve stof in cannabis.

BAT benadrukt dat er nog geen zekerheid is over de doodsoorzaak of welk product de consument gebruikte. “Alhoewel we niet rechtstreeks betrokken zijn, roepen we vapers in ons land duidelijk op om geen illegale producten te kopen en niet te knoeien met de vloeistoffen”, waarschuwt de producent in een persmededeling. “De e-sigaret mag enkel gebruikt worden op de manier die de producent beoogde. We raden vapers dan ook aan om enkel producten te gebruiken die goedgekeurd zijn door de autoriteiten.”

De fabrikant geeft nog mee dat consumenten in geval van twijfel de positieve lijst van e-sigaretproducten in België kunnen raadplegen op de website van de federale overheidsdienst Volksgezondheid.

bron: Belga