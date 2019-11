Diabetes Liga lanceert ‘Mythe Meter’ voor Wereld Diabetes Dag

De Diabetes Liga lanceert voor de Wereld Diabetes Dag, op 14 november, een ‘Diabetes Mythe Meter’. De online test maakt het mogelijk de kennis te testen over diabetes, klinkt het dinsdag bij de Diabetes Liga. Uit een peiling die de organisatie liet uitvoeren, blijkt dat er nog veel onwetendheid bestaat over diabetes. De Diabetes Liga gaf iVox de opdracht om de peiling uit te voeren. Dat gebeurde in juni bij een 1.000-tal Vlamingen. Een op de twee bevraagden blijkt het verschil niet te kennen tussen diabetes type 1 en type 2. Vier op de tien denkt verkeerdelijk dat iemand diabetes krijgt door het eten van te veel suiker. De helft denkt dat diabetes met een streng dieet behandeld kan worden .

De Diabetes Liga wil de vele misverstanden uit de wereld helpen en lanceert daarom, bij de 29ste Wereld Diabetes Dag, de ‘Diabetes Mythe Meter’. Vanaf 14 november kan iedereen daarmee online zijn kennis over diabetes testen op www.diabetes.be/mythemeter. De test zal die dag ook ‘live’ uitgetest kunnen worden in het UZ Gent, het AZ Sint-Maarten in Mechelen, het RZ Heilig Hart in Tienen, het AZ Delta in Roeselare en het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk.

“De Vlaming scoort ronduit slecht wat betreft kennis over diabetes, terwijl de ziekte steeds nadrukkelijker aanwezig is in de maatschappij. De mensen met diabetes, die wij vertegenwoordigen, worden dagelijks met allerlei misvattingen geconfronteerd”, aldus Paul Deleye, algemeen directeur van de Diabetes Liga, in een persbericht.

In Vlaanderen leven naar schatting een half miljoen personen met diabetes. Volgens de Diabetes Liga blijft het aantal mensen met diabetes onrustwekkend toenemen.

bron: Belga