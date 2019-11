Deval Patrick stelt zich kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020

Deval Patrick, voormalige gouverneur van Massachusetts en goede vriend van ex-president Barack Obama, heeft zich op het laatste nippertje officieel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van 2020. Dat schrijft Amerikaanse krant The New York Times. De achttiende Democratische kandidaat voor het Amerikaans presidentschap heeft zijn kandidatuur vanochtend in een video aangekondigd, een dag voor de deadline, aldus de krant.

In de video betuigt hij respect voor de andere Democratische kandidaten, en pleit hij voor een Amerika dat na de verkiezingen zijn beloftes houdt. Nadat hij vorig jaar nog meedeelde dat hij niet aan de verkiezingen zou deelnemen, zegt hij nu mee te doen voor de mensen die zich uitgesloten voelen en die samen aan een toekomst willen bouwen.

Door zijn late deelname begint de 63-jarige aan de race zonder campagnefondsen, met weinig organisatie en zonder de peilingscijfers die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan een debat, schijft The New York Times. Met minder dan drie maanden te gaan tot de caucus in Iowa, heeft Deval Patrick veel minder tijd dan Obama had toen die zich elf maanden voor de voorverkiezingen in 2008 kandidaat stelde.

Toch is Patrick volgens het Amerikaanse dagblad mogelijk niet de laatste Democraat om zich kandidaat te stellen. Ook voormalig burgemeester van New York Michael R. Bloomberg zou stappen ondernomen hebben om nog deel te nemen aan de race naar het Witte Huis.

Bron: Belga