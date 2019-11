Dedryck Boyata: “Match tegen Rusland benaderen als een finale”

De Rode Duivels spelen zaterdag hun voorlaatste EK-kwalificatiewedstrijd in Sint-Petersburg tegen Rusland alvorens de campagne af te sluiten tegen Cyprus (dinsdag). België is al zeker van een EK-ticket. Voor de groepszege volstaat een gelijkspel in Rusland. “We moeten die confrontatie benaderen als een finale”, verklaarde Rode Duivel Dedryck Boyata vandaag op een persconferentie in Tubeke. Na een voorlopig foutloos parcours vecht België met Rusland een duel uit om de groepswinst, wat de Rode Duivels in principe ook een statuut als reekshoofd zal opleveren bij de loting van eind november in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Het verschil met de Russen voor de partij in Sint-Petersburg bedraagt slechts drie punten. “We willen dolgraag eerste eindigen in onze groep. Als we tweede worden, riskeren we te moeten spelen in Bakoe. Dat zou een lastige verplaatsing zijn. Daarom moeten we zaterdag voluit gaan”, blikte Boyata vooruit.

De verdediger van Hertha Berlijn mag door de afwezigheid van Vincent Kompany en Jan Vertonghen speelminuten verwachten tegen Rusland (zaterdag) en Cyprus (dinsdag). “Op training ga ik steeds voluit in de hoop eens in de basis te staan. Als ik die kans krijg, zal ik ze grijpen. Ik heb al bewezen dat ik er sta wanneer de bondscoach me nodig heeft. Hoewel ik meer matchen speelde, is mijn status binnen de nationale ploeg eigenlijk niet echt veranderd. Ik zie me ook geen leidersrol opnemen zoals Vertonghen of Kompany. Maar er zijn genoeg ervaren leidersfiguren die hun afwezigheid kunnen opvangen. Denk maar aan Alderweireld of Meunier. Ik zal communiceren in de verdediging, maar leg me zelf die extra druk liever niet op”, aldus Boyata, die zelf rondloopt met een gebroken pink. “Maar dat verhindert me niet om te spelen.”

bron: Belga