Dalle hekelt “fake news” over besparing bij Vlaams Journalistiek Fonds (update)

Volgens Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&v) is er “fake news” verspreid over de besparingen bij het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF). Het klopt volgens hem niet dat hij 500.000 euro aan subsidies voor het fonds heeft geschrapt. “Er was dit jaar 0 euro aan subsidies voorzien en ook voor 2020 was 0 euro subsidies voorzien. Het enige wat we bespaard hebben is de 100.000 euro structurele ondersteuning”, zo zei Dalle in het Vlaams Parlement. Volgens het VJF strookt dat echter niet met de lopende samenwerkingsovereenkomst. Afgelopen vrijdag raakte bekend dat de Vlaamse regering het mes zet in de werkingsmiddelen van het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF). Dat fonds werd nog maar een jaar geleden opgericht met als doel om innovatie in de media te ondersteunen. Oppositiepartij Groen sprak meteen van “een volgende slag in het gezicht van de journalistiek” en de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) betreurde de ingreep van de regering.

Vlaams mediaminister Benjamin Dalle onthield zich aanvankelijk van commentaar. Maar bij de toelichting van zijn beleidsnota Media vandaag in het Vlaams Parlement wilde de CD&V-minister de puntjes op de i zetten. “Over het Vlaams Journalistiek Fonds zijn zaken gezegd die op zijn minst niet accuraat zijn”, aldus Dalle. “Het VJF heeft éénmaal subsidies toegekend, namelijk in 2018. Toen is er voor 500.000 euro toegekend aan 11 projecten. In 2019 was 0 euro voorzien voor subsidies. Ook in 2020 was 0 euro voorzien”.

“Als men mij dus zegt dat ik 500.000 euro subsidies voor onafhankelijke media heb geschrapt, zeg ik: ‘klopt niet, dat is fake news'”, aldus Dalle. De CD&V-minister erkent wel dat er 100.000 euro bespaard wordt op de structurele werking van het fonds. “Maar er zullen dus niet minder subsidies zijn door de besparing. Er waren noch dit jaar, noch volgend jaar subsidies voorzien”.

Minister Dalle wil de komende tijd in overleg gaan met de sector, maar zegt dat de opdrachten van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ), het Fonds Pascal Decroos en het Vlaams Journalistiek Fonds hier en daar overlappen. “Ik denk dat de huidige toestand met drie organisaties (VVJ, Fonds Pascal Decroos en VJF) niet efficiënt is, zeker omdat verschillende hoofddoelstellingen van het het VJF ook worden uitgeoefend door andere organisaties”.

Bij het VJF reageert men enigszins verbaasd op de uitspraken van de minister. “Het klopt dat er voor 2019 niets voorzien was voor innovatieve journalistieke projecten”, zegt projectcoördinator Michiel Scharpé. “Maar in de samenwerkingsovereenkomst 2018-2020 staat dat er met ingang van 2020 een subsidie van 300.000 euro wordt vooropgesteld, waarvan ongeveer twee derde bestemd is voor de toekenning van subsidies aan innovatieve journalistiek”.

Scharpé benadrukt dat het VJF de zaak niet op de spits wil drijven. “Wij wachten het constructief overleg af”.

