Vrouw raakt blind aan één oog door te lang met iPhone bezig te zijn

Een Chinese vrouw is tijdelijk blind geweest nadat ze de hele nacht op haar iPhone zat. Na een operatie kreeg ze haar zicht gelukkig terug.

De anonieme vrouw uit Shenzhen, een havenstad in het zuiden van China, bleef de hele nacht wakker en speelde continu op haar iPhone. Uiteindelijk viel ze toch in slaap, maar toen ze wakker werd, greep ze meteen terug naar haar smartphone. Vijf minuten later merkte ze dat ze plots niets meer zag door haar linkeroog.

Bloed op netvlies

Ze repte zich naar het ziekenhuis, waar dokters zagen dat er verschillende bloedvaten in haar oog gesprongen waren. Er was heel wat bloed op haar netvlies terechtgekomen, waardoor haar zicht geblokkeerd werd.

Laserbehandeling

Ze moest onmiddellijk geopereerd worden om permanente oogschade te voorkomen. “Ze had Valsalva retinopathie. Het was belangrijk dat ze meteen onder het mes ging om langetermijneffecten te vermijden. Met een laser maakten we een kleine opening in haar netvlies waardoor het bloed kon weglopen”, vertelde dokter Qiu Wangjian van het People’s Hospital in Songgang aan Daily Star.

De vrouw herstelt momenteel van de procedure. Ze heeft haar zicht intussen teruggekregen.