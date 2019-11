SOUNDCHECK. Whitney staat in de AB: “Dat ik naakt in zijn bed zou kruipen was onvermijdelijk”

Julien Ehrlich en Max Kakacek zijn vrolijke, vrolijke vrienden. De twee heren uit Chicago vormen samen de kern van de indierockband Whitney. Ze zetten het succes van hun debuutalbum ‘Light Upon The Lake’ verder met ‘Forever Turned Around’, waarop ze met hun melancholische, maar vrolijke mes snijden in de manier waarop we met elkaar omgaan.

‘Light Upon The Lake’ omschreven jullie als country-soul. Gaat hetzelfde op voor ‘Forever Turned Around’?

Julien Ehrlich (zang en drums, foto links): “Alles wat je hebt gelezen of zelf vond van onze muziek, geldt nog steeds voor dit album. We hebben ons gereedschap niet aangepast en gewoon geprobeerd om de best mogelijke nummers te schrijven.”

Max Kakacek (gitaar, rechts): “Genres zijn sowieso tegenwoordig meer een manier geworden om muziek te ontdekken. Streaming verbuigt muziek op zo’n manier dat je het niet meer hoeft te definiëren. Het is er gewoon voor je om te ontdekken.”

Hoe zouden jullie het album dan zelf omschrijven?

Kakacek: “We spelen met opgewekte melodieën om zo om te gaan met de angst, rusteloosheid en onzekerheid die we voelden tijdens de opnames. Door die twee tegengestelden te combineren, klinkt het catchy, maar ook triestig. Dat is de beste manier om een connectie te maken met muziek, op een emotioneel niveau dat net iets complexer is. Hopelijk voelen mensen dat ook zo aan.”

Hoe komt het dat twee mensen uit het grijze, winderige Chicago zo’n zomerse muziek maken?

Ehrlich: “We zijn gewoon geobsedeerd door speelse melodieën. Melodieën die een beetje op en neer springen, geen weemoedige dingen. En het heeft ook te maken met de teksten, zeker op dit album. Die zijn geschreven tijdens de winter, daarom zit dat donkere er ook in. Maar wat er instinctief uit ons komt, is een gelukkig gevoel.”

Eén van de grote thema’s op het album is de relatie tussen twee personen. Wat fascineert jullie daaraan?

Ehrlich: “Eén-op-één-relaties zijn bizar en fascinerend tegelijk. Ze zijn allemaal uniek en toch exact hetzelfde. Op het vorige album kijken we terug op een relatiebreuk, maar op ‘Forever Turned Around’ kijken we door de bril van iemand die in een relatie zit en de ups en downs daarvan beleeft.”

Wat is het fundament voor een goede relatie?

Ehrlich: “Het vermogen om te veranderen en te praten. Nu ik ouder ben, besef ik dat de relatie die ik heb alleen maar werkt omdat we kunnen toegeven dat we soms stom of egoïstisch zijn. En dat besef komt met de jaren, maar het is ook afhankelijk van de andere persoon in de relatie. Neem bijvoorbeeld mijn ouders. Zij hebben elkaar leren kennen toen ze 12 jaar waren en zijn nog altijd samen.”

Is dit album een reactie tegen de individualistische tijd waarin we leven?

Ehrlich: “Ergens wel. Eigenlijk zijn we de ganse tijd alleen. Likes op Instagram geven ons het valse gevoel dat we deel uitmaken van een gemeenschap, maar bestaat die wel? Misschien is dat wel de reden waarom we heel wat nummers gemaakt hebben over menselijke connecties.”

Kakacek: “Hoe meer ik erover praat, hoe meer ik de plaat zie als een onderzoek naar het verschil tussen eenzaamheid en je geïsoleerd voelen. We hebben het niet echt over het gevoel van eenzaam te zijn, maar wel dat je komt los te staan van de dingen die rond je gebeuren.”

Botst het ook soms tussen jullie twee?

Kakacek: “Heel zelden eigenlijk. De enige momenten waarop we ruzie krijgen, is als één van ons twee ongelooflijk veel gedronken heeft. We drinken vaak in elkaars gezelschap en soms zijn er ochtenden dat je tegen de ander moet zeggen dat hij echt een eikel is geweest. Maar we vergeven dat elkaar altijd.”

Ook vanochtend? Julien, Max vertelde vooraf nog dat jij dronken en naakt bij hem in bed bent gekropen.

Ehrlich: (lacht) “Dat was statistisch gezien onvermijdelijk. Als je vaak bij elkaar bent en ook vaak drinkt, dan gaat er iemand wel eens een gestoorde, vreselijke avond hebben. En denk nu niet dat we alcoholiekers zijn. We hebben juist een alcoholvrije week gehouden. (lacht) Als we al ruziën, dat gaat dat vaak over domme dingen, basketbal ofzo. We hebben voor de rest niets om kwaad over te zijn. We doen wat we graag doen, zijn nog steeds ongelooflijk gemotiveerd en maken elkaar beter.”

Ik hoor op het album ook iemand die probeert om te gaan met veranderingen in het leven. Klopt dat?

Ehrlich: “Zeker. Er staan nummers op de plaat die gaan over hoe fucking crazy het leven kan zijn. Ook al deed ons vorige album het heel goed, het bracht ook een serieuze dip in onze mentale gezondheid met zich mee. Je raakt op een punt waarbij er tijdens een vrije dag heel donkere gedachten je hoofd binnen sluipen. Vrije tijd hebben is niet goed meer. Dat is het moment om te settelen, een huurcontract te ondertekenen en even gewoon in een appartement te wonen. Maar we willen zeker niet overkomen als klagers. We kijken heel hard uit naar de show in de AB. En als ik nu terugkijk op alles dat we dankzij ‘Light Upon The Lake’ hebben gedaan, zou ik het zo opnieuw doen.”

Kakacek: “De titel van het album, ‘Forever Turned Around’, kan op heel veel dingen slaan, maar aan de rand van al die betekenissen zit ook het feit dat we zelf nooit zullen wegdraaien van ons leven. Dit is nu hoe het is en we hebben daar volledig vrede mee. Het komt met een prijs die we met plezier willen betalen.”

Xavier Vuylsteke de Laps

Whitney speelt op 19 november in de AB in Brussel. ‘Forever Turned Around’ is uit bij Secretly.