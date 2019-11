Zwangere Guy grote winnaar van Red Bull Elektropedia Awards

Zwangere Guy is de grote winnaar geworden van de Red Bull Elektropedia Awards, die woensdagavond werden uitgereikt in het Flageygebouw in Elsene. De Brusselse rapper kreeg goud voor beste album (‘Wie is Guy?’), beste song (Gorik Pt. 1) en beste live act. Ook werd hij verkozen tot artiest van het jaar. In totaal brachten ruim 27.000 personen hun stem uit. Zwangere Guy greep in slechts één categorie naast de hoofdprijs, die van beste video. Angèle, de grote winnaar van vorig jaar, won die categorie met haar videoclip van ‘Balance ton quoi’.

Naast Zwangere Guy viel ook Martha Da’ro meer dan een keer in de prijzen. Het alter ego van actrice Martha Canga Antonio, bekend van haar rol in de film ‘Black’, haalde het in de categorie fresh on the scene. Haar producer, Willem Ardui van blackwave, was beste producer voor het nummer ‘Sugarman’.

Charlotte Adigéry was goed voor de meeste nominaties, maar net als haar labelbazen Soulwax moest ze het stellen met één award. Charlotte Adigéry kreeg die van beste EP, Soulwax die van beste remix, voor ‘Ever again’ van Robyn.

De top drie van Belgische dj’s bestond voor het eerst enkel uit vrouwen: Charlotte de Witte, Amelie Lens en AliA. En Pukkelpop versloeg voor het eerst Dour in de categorie beste groot elektronisch muziekevenement. De organisatoren van beide festivals mochten woensdagavond wel samen een lifetime achievement award in ontvangst nemen voor hun bijdrage aan de elektronische muziek in België. De Gentse club Kompass tot slot voerde de Club Top 30 aan.

