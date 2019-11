Venetië getroffen door zwaarste overstromingen in 53 jaar

In Venetië gaat vandaag de noodtoestand van kracht na zware overstromingen. Dat heeft burgemeester Luigi Brugnaro gisteravond laat laten weten in een video die hij verspreidde op de sociale media. Het water in de Italiaanse stad steeg tot het op een na hoogste niveau in de moderne tijd. Burgemeester Luigi Brugnaro spreekt over een “ramp” en mobiliseerde alle hulpdiensten toen het water gisteravond om 22.50 uur steeg tot 187 centimeter.

Een 78-jarige man kwam om op het eiland Pellestrina, een deelgemeente van Venetië, nadat hij geëlektrocuteerd werd toen het water zijn huis binnenliep, laat nieuwsagentschap ANSA weten.

Vandaag zullen alle scholen gesloten zijn en zullen de boten niet uitvaren. “We zullen (de Italiaanse overheid) om hulp vragen aangezien de kosten hoog zijn”, aldus Brugnaro nog in de video. “We moeten elkaar helpen en we moeten ons verenigen om deze situatie aan te pakken, die duidelijk het gevolg is van de klimaatverandering.”

De burgemeester nam de video op aan het overstroomde San Marcoplein. Een jaar geleden werd op dat plein de wereldberoemde kathedraal beschadigd door overstromingen.

“Een tij tot 187 centimeter is een wonde die onuitwisbare sporen zal achterlaten”, verklaarde Brugnaro. “Nu moet de overheid wel luisteren.”

Op 4 november 1966 werd Venetië het zwaarst getroffen door “acqua alta”: toen stond het water 194 centimeter hoog. De rest van Italië had toen eveneens te kampen met enorm zware overstromingen.

