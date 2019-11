Onrust Bolivia – Senatrice Jeanine Añez roept zichzelf uit tot interim-president

In Bolivia heeft de tweede vicevoorzitter van de Senaat, oppositieparlementslid Jeanine Añez, zichzelf dinsdag uitgeroepen tot interim-president ondanks het feit dat het daarvoor benodigde quorum in het parlement niet werd gehaald. Ze verantwoordde haar benoeming door te stellen dat het absoluut “noodzakelijk is om een klimaat van sociale vrede te creëren” in het land. Añez herhaalde voorts dat ze snel mogelijk nieuwe verkiezingen wil organiseren. Bolivia beleeft momenteel een zware politieke crisis. Het is in het Zuid-Amerikaanse land al weken onrustig als gevolg van de veronderstelde fraude bij de presidentsverkiezingen van 20 oktober. Kop van Jut was de socialistische president Evo Morales. Hij nam zondag gedwongen ontslag en verkaste inmiddels naar Mexico, maar dat kon niet verhinderen dat het protest doorging. Hij noemde de zet van Añez een “staatsgreep”.

Bron: Belga