Italiaanse politie pakt twee rechtse extremisten op die aanslag planden

De Italiaanse politie heeft twee mensen opgepakt in een onderzoek naar een extreemrechtse groepering die een aanslag plande op een moskee in de buurt van Siena. Dat meldt het persagentschap ANSA. Volgens de politie loopt er een onderzoek naar twaalf mensen voor illegaal bezit van vuurwapens. De speciale eenheden van de politie van Firenze en Siena voerden verschillende huiszoekingen uit en ontdekten “de schuilplaats van wapens en explosieven, die verborgen waren in huizen, warenhuizen en kantoren in de provincie van Sienna”.

Op beelden van de politie, die gepubliceerd zijn door Italiaanse media, zijn verschillende geweren en memorabilia van de Tweede Wereldoorlog te zien, zoals fascistische vlaggen en swastika’s.

De groep was een aanslag aan het plannen op de moskee van de gemeente Colle Val d’Elsa, zo’n 25 kilometer ten noordwesten van Siena. Daarvoor wilde ze een gaspijpleiding saboteren. De extreemrechtse organisatie liet het plan vallen uit vrees om gevat te worden door de politie.

De mensen die betrokken zijn in het onderzoek verheerlijkten het fascisme en nazisme op de sociale media, schrijft de krant La Repubblica.

Bron: Belga