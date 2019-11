Gerben Thijssen ligt op intensieve zorgen met drie hersenbloedingen

Gerben Thijssen ligt na zijn zware val van gisteravond, tijdens de openingsavond van de Zesdaagse van Gent, op de afdeling intensieve zorgen van het Universitair Ziekenhuis in Gent. Thijssen liep drie (kleine) hersenbloedingen op bij zijn tuimelperte, en brak verder ook drie ribben en een sleutelbeen. Dat bevestigde Philippe Maertens, de woordvoerder van Lotto Soudal, deze morgen aan Belga. “Gerben bleef wel de hele tijd bij bewustzijn”, liet Maertens nog noteren. “Hij zal later woensdag nog enkele extra onderzoeken moeten ondergaan. De verwachting is dat hij één tot drie dagen op intensieve zorgen zal moeten blijven. Zijn toestand is gelukkig stabiel.”

De 21-jarige Genkenaar ging zwaar onderuit tijdens de supersprint. Hij bleef een tijd roerloos op de piste liggen. Eerder op de avond werd een volgelopen Kuipke al opgeschrikt door een val met Mark Cavendish. Toen de sfeer er net weer volledig inzat, sloeg Gerben Thijssen met Oliver Wulff Frederiksen zwaar tegen het ovaal.

Thijssen kreeg onmiddellijk de eerste zorgden toegediend van de hulpdiensten en werd na verloop van tijd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verdere controle. De renners waren zeer aangeslagen door dit feit waardoor beslist werd het verdere programma van gisteravond af te gelasten. In principe wordt het programma van de tweede dag vandaag afgewerkt zoals voorzien.

bron: Belga