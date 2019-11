FIBA Europe Cup – Brussels laat in slot zege ontglippen tegen Groningen

Phoenix Brussels heeft woensdag op de vierde speeldag van de FIBA Europe Cup basketbal met 70-72 verloren van het Nederlandse Donar Groningen. Bij de rust stonden de Brusselaars, die hun derde nederlaag leden, nog 51-40 voor. De Brusselaars openden sterk en stonden na één kwart al 28-18 voor. In het tweede kwart liepen ze nog één puntje verder weg om bij 51-40 te gaan rusten. Het derde kwart draaide met 15-19 in het voordeel van de Nederlanders uit. In de laatste tien minuten werd het bloedstollend spannend, 47 seconden voor affluiten stond het nog 70-70 gelijk. De bezoekers trokken uiteindelijk aan het langste eind na een 4-13 in het laatste kwart.

Uitblinker bij de winnende bezoekers werd Matt Williams Jr met 20 punten en 7 rebounds. Bij de Brusselaars lieten vooral Jonas Foerts (18 punten, 4 rebounds) en Andell Cumberbatch (9 punten, 13 rebounds, 4 assists) zich opmerken.

Eerder op de avond verloor Charleroi, dat eveneens in groep E uitkomt, met 92-54 bij het Turkse Pinar Karsiyaka. De Turken leiden nu met zeven punten, Charleroi en Groningen hebben elk zes punten. Brussels is vierde en laatste met vijf punten. De eerste twee van elke poule stoten door naar de tweede ronde.

bron: Belga