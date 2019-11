Antwerp Giants verliest van Poolse rode lantaarn en mag play-offs stilaan vergeten

Antwerp Giants heeft vandaag met 80-71 verloren van het Poolse Anwil Wloclawek op de vijfde speeldag van de Champions League basketbal. Voor de Giants, vorig jaar nog knap derde in de Champions League, was het al de vierde nederlaag. Het eerste kwart van Antwerp was zonder meer zwak: 28-17. Daarna herpakten de bezoekers zich wat, maar dat kwam te laat. Bij de rust stond het 44-34, het derde kwart draaide met 17-21 in het voordeel van de Giants uit. In de laatste tien minuten waren de Polen met 19-16 opnieuw de betere.

De thuisploeg had drie spelers in de rangen die ieder 17 punten maakten: Ricky Ledo, Chase Simon en Tony Wroten. Bij de Giants was Dave Dudzinski de absolute sterkhouder met 21 punten, liefst 22 rebounds en 5 assists. De eerste vier in elke groep stoten door naar de play-offs, maar Antwerp ziet Wloclawiek over zich heen springen en is nu achtste en allerlaatste met één overwinning uit vijf wedstrijden.

In de Eurocup won het Turkse Tofas Burca van Matt Lojeski vandaag met 82-72 van het Servische Partizan Belgrado. De Belg was goed voor vijftien punten. Burca schuift dankzij de zege op naar de derde plaats in groep B.

bron: Belga