John Legend verkozen tot ‘sexiest man alive’

Een Emmy, Grammy en Oscar heeft hij al en nu komt daar een nieuwe titel bij, namelijk die van de meest sexy man van 2019. Soulzanger John Legend (40) volgt zo Idris Elba op.

“Ik ben opgetogen en tegelijk ook een beetje bang, want het geeft veel stress”, reageert Legend in People Magazine, dat de verkiezing organiseert. “Hoe een aardige man werkelijk álles heeft”, kopt de titel van het magazine. Muzikant Legend staan in Hollywood bekend als immer vriendelijk en bescheiden, met de schattigste foto’s op sociale media samen met zijn vrouw Chrissy Teigen, en als zorgzame vader voor dochter Luna (3,5) en zoontje Miles (1,5).

Maar het is duidelijk even slikken voor Legend. “Iedereen gaat me analyseren om te zien of ik sexy genoeg ben om de titel te houden. Ik volg ook Idris Elba op, wat niet eerlijk is”, grapt Legend.

Mel Gibson beet de spits af

De titel van “sexiest man alive” bestaat sinds 1985 en werd toen gewonnen door de 29-jarige acteur Mel Gibson.

John Legend brak in 2004 door met het album ‘Get lifted’ en kan zich intussen gerust een wereldster noemen. Dat terwijl hij met een universitair diploma op zak eigenlijk was klaargestoomd voor een job in de management consultancy”.

Legend zet zijn schouders onder tal van goede doelen, waaronder de Harlem Village Academies om “elk kind goed onderwijs” te geven. Samen met zijn vrouw was hij openhartig over hun vruchtbaarheidsstrijd en doorbraken ze het taboe rond ivf-behandelingen.