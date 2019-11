Stad plaatst camera’s aan omgeving asielcentrum

De stad Bilzen gaat camera’s plaatsen in de omgeving van het toekomstig asielcentrum in Grote-Spouwen (Bilzen), dat meldt burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen) naar aanleiding van de opzettelijke brandstichting in het voormalig woonzorgcentrum Ark van Noé. Intussen heeft een 25-tal inwoners van Bilzen zich al aangemeld als vrijwilliger om te helpen de schade te herstellen. De stad Bilzen gaat vandaag of morgen camera’s plaatsen in de omgeving van het asielcentrum. “Onze rol is als gemeente heel beperkt”, zegt Sauwens. “Wij hadden op voorhand al meer politiepatrouilles georganiseerd, maar op vraag van de politie worden er vandaag of morgen camera’s geplaatst om de omgeving te bewaken. Vreemd genoeg is het minder voor asielzoekers bedoeld, maar meer om het gebouw zelf te beschermen. Dat is een heel bizarre situatie natuurlijk.”

Volgens de burgemeester heeft zich al een 25-tal inwoners aangemeld om als vrijwilliger te helpen. “Verschillende mensen hebben zich gemeld om de schade te herstellen. Met een formele oproep zouden we al snel 30 tot 40 vrijwilligers hebben, maar dat is nog niet aan de orde”, zegt Sauwens. “Wij verzamelen de aanmeldingen en geven ze door aan het Rode Kruis, dat graag beroep doet op vrijwilligers. Een aantal heeft zich ook rechtstreeks aangemeld bij het Rode Kruis.”

De schade die de brand heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Vandaag staat een gesprek tussen de eigenaars van het gebouw en het Rode Kruis op de agenda. “We gaan nu kijken hoe we de rust kunnen laten weerkeren. Er zijn nog geen asielzoekers en er is nog geen zicht op de samenstelling van die groep”, aldus Sauwens. “Rond humanitaire opvang heeft de bevolking van Bilzen een groot hart en het is niet altijd zo negatief als nu blijkt.”

bron: Belga