Bij een nieuwe raid van de Israëlische luchtmacht op Gaza is vandaag een Palestijn omgekomen, zo hebben het Israëlische leger (IDF) en het Gezondheidsministerie in de enclave overeenstemmend gemeld. Volgens het IDF stond de Islamitische Jihad op het punt een raket te lanceren en is het daarom in actie getreden.

Een Palestijn kwam om, meerdere anderen raakten gewond.

Bron: Belga