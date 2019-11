Drie gewonden bij mesaanval tijdens theaterproductie in Riyad

In de Saoedische stad Riyad zijn maandag tijdens een theaterproductie drie personen gewond geraakt bij een mesaanval. Dat heeft de staatstelevisie gemeld. De dader werd opgepakt. “De politie van Riyad heeft een Arabische inwoner opgepakt die in het bezit was van een mes en die eerder twee mannen en een vrouw van een theatergroep had neergestoken”, meldde de zender Al-Ekhbariya. De toestand van de gewonden is naar verluidt stabiel. Op beelden van de staatszender is te zien hoe de man het podium bestormt en er de acteurs aanvalt.

Het is de eerste keer dat een dergelijke aanval zich voordoet sinds de autoriteiten verschillende nieuwe vormen van entertainment toestaan. Die maatregelen passen in het plan ‘Vision 2030’, waarmee het land zich meer open wil stellen voor buitenlandse investeerders. Op die manier wil Saoedi-Arabië minder afhankelijk worden van de olie-inkomsten. De hervormingen zijn echter een doorn in het oog van de meest conservatieve inwoners van het land.

Bron: Belga