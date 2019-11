Cultuursector protesteert in Brusselse Beursschouwburg tegen besparingsplannen

Meer dan tweeduizend mensen, voor het merendeel verbonden aan Vlaamse cultuurhuizen, zijn dinsdagavond afgezakt naar de Beursschouwburg in Brussel om er te debatteren over de plannen van Vlaams minister-president Jan Jambon om te snoeien in de subsidies voor de sector. Organisator Michiel Vandevelde van State of the Arts (SOTA), ook actief bij het Brusselse Kaaitheater, had het over “een desastreus beleid, dat schreeuwt om een solidaire reactie van alle mensen die begaan zijn met cultuur”. “Het is de bedoeling om deze avond mensen uit alle geledingen van de cultuursector samen te brengen met de vraag hoe we gaan reageren op de plannen van Jambon”, zegt Vandevelde. “We gaan deze avond werkgroepen samenstellen en debatteren. Er is veel volk, van directeurs van onze cultuurhuizen en theaters, tot en met de studenten die nog aan een opleiding bezig zijn in de getroffen sector. Verder zijn er ook vertegenwoordigers van de social profit-sector, die ook getroffen is. Laat de boodschap voor Jambon duidelijk zijn: we laten ons niet uit elkaar spelen.”

Vandevelde kreeg op zijn oproep duizenden reacties via Facebook. Toch waren zijn verwachtingen niet al te hoog gespannen en verwachtte hij tussen 200 en 400 aanwezigen. De Beursschouwburg blijkt echter een stuk te klein voor alle aanwezigen, die tot ver op straat hebben postgevat en naar speeches luisteren via een inderhaast gemonteerde geluidsinstallatie.

Acteur Michael Pas vergeleek de cultuursector met het voetbal, “waar ook jaren geïnvesteerd wordt in jonge sjotters, die daarna internationaal de vruchten plukken van die investeringen. Zonder die inspanningen zouden de Rode Duivels zelfs niet bestaan”, klonk hij.

“Het meest dramatische is dat ze drastisch snoeien in de projectsubsidies”, zegt Els Opsomer, beeldend kunstenaar en mastercoördinator Fotografie van Luca School of Arts Brussel, die ooit zelf projectsubsidies kreeg voor haar werk en nu internationaal gevierd is. “Ze maaien daarmee de basis weg van datgene dat kunstenaars nodig hebben om te kunnen experimenteren en te groeien. Projectsubsidies, die projecten ondersteunen, zorgen voor een dynamisch, levendig artistiek biotoop, dat ook een economische meerwaarde heeft. Ons kunstenlandschap is internationaal gevierd, maar niet elke jonge kunstenaar heeft zomaar toegang tot dat institutionele kader.”

bron: Belga