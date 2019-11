Catalanen bieden Sánchez “stemmen in ruil voor dialoog” aan

Catalaanse separatisten sluiten na de parlementsverkiezingen van zondag in Spanje steun aan een regering van winnaar Pedro Sánchez niet uit. In ruil zou Sánchez een dialoog met de regio moeten openen waarin “alles bespreekbaar is”, zei regionaal president Quim Torra in Barcelona. “Vast staat dat we onze stemmen (bij de verkiezing van een nieuwe regeringsleider in het parlement) niet gratis weggeven”, zei Torra. Hij wacht op een aanbod van Sánchez.

De Socialistische Arbeidspartij (PSOE) van Sánchez kwam zondag, net als op 28 april, als winnaar uit de bus, maar heeft opnieuw geen absolute meerderheid.

Dat PSOE de steun van Torra’s partij JuntsXCat zou aanvaarden en een dialoog met de regionale regering zou aangaan, is erg onwaarschijnlijk in het licht van de gewelddadige betogingen voor onafhankelijkheid van de regio. Vandaag keurde het regionale parlement in Barcelona opnieuw een besluit over “het recht op zelfbeschikking” goed, dat het Grondwettelijk Hof in Madrid meteen heeft verworpen.

JuntsXCat heeft acht zetels in het nationale parlement. Ook andere separatistische partijen van Catalonië zijn in het nationale parlement vertegenwoordigd.

bron: Belga