Verkiezingen Bolivia – Cuba verwerpt “staatsgreep” in Bolivia

De Cubaanse president Miguel Diaz-Canel heeft zondag de “gewelddadige en laffe staatsgreep van rechts tegen de democratie in Bolivia” veroordeeld. Dat doet hij na het ontslag van de Boliviaanse president Evo Morales. Cuba, traditioneel een bondgenoot van de socialistische leider, “betuigt zijn solidariteit met broeder president Evo Morales, die een belangrijke rol speelde bij de opeising van de Amerika’s van de inheemse volkeren”, tweette de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodriguez.

De 60-jarige Morales kondigde zondag zijn ontslag aan op tv. Eerder op de dag had de bevelhebber van het Boliviaanse leger, generaal Williams Kaliman, hem gevraagd om een stap opzij te zetten.

De politieke crisis in Bolivia was zondag verder uitgedijd: verschillende ministers en parlementsleden, onder wie de voorzitter van het parlement, hadden ontslag genomen. Morales, die aan de macht is sinds 2006, had dan wel nieuwe verkiezingen aangekondigd, om “Bolivia te pacificeren”, maar dat haalde weinig uit. Ook zondag nog waren er confrontaties tussen betogers en de ordediensten.

Bron: Belga