Status quo op ATP-ranking in afwachting van Masters

Er beweegt maandag weinig op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. Het is wachten op de ontknoping van de ATP Finals in Londen om te weten wie het tennisjaar 2019 als nummer 1 mag afsluiten. Voorlopig heeft de Spanjaard Rafael Nadal die begeerde positie in handen maar Novak Djokovic (tweede) kan hem nog onttronen. De Serviër won zondag alvast vlot zijn eerste match in de O2 Arena tegen de Italiaan Matteo Berretini. David Goffin kon zich niet plaatsen voor het officieuze WK met de top acht van het seizoen. Hij sluit het jaar af op de elfde positie. Ook de rest van de top dertig wijzigt niet.

De achttienjarige Italiaan Jannik Sinner verliest ondanks zijn eindzege op de Next Gen ATP Finals in Milaan een plaats en belandt op nummer 96.

Lager op de ranking wint Steve Darcis, die begin 2020 zijn rackets opbergt, twee plaatsjes. Hij staat 155e, drie treden boven Kimmer Coppejans. Ruben Bemelmans (-7, 263e) en Arthur De Greef (-2, 284e) moeten inleveren.

