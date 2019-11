Parlementsverkiezingen Spanje – Sanchez start verkennende formatiegesprekken

Pedro Sanchez, de uittredende Spaanse premier en leider van de sociaaldemocratische partij PSOE, is maandag met verkennende gesprekken gestart met het oog op de vorming van een nieuwe regering. Sanchez won zondag de Spaanse parlementsverkiezingen, maar de kaarten liggen bijzonder moeilijk. Volgens zijn partij wil Sanchez een regering vormen met de steun van het linkse Unidas Podemos, het verslagen Ciudadanos en enkele kleinere linkse en regionalistische partijen. Sanchez’ PSOE kwam zondag dan wel als grootste uit de bus, maar moest drie zetels prijsgeven in vergelijking met de vorige verkiezingen, in april van dit jaar. De sociaaldemocraten haalden 28 procent van de stemmen, wat goed is voor 120 zetels. Omdat dat geen absolute meerderheid is in de 350 zetels tellende Kamer, moet Sanchez op zoek naar coalitiepartners.

Volgens PSOE-mandataris Jose Luis Abalos klopt Sanchez eerst aan bij Unidas Podemos (26 zetels) en de liberalen van Ciudadanos (10). Hij zou ook met verschillende kleinere partijen willen praten. De conservatieve Partido Popular, die haar historische verlies van april wat kon goedmaken door te stijgen van 66 naar 87 zetels, lijkt uitgesloten als coalitiepartner.

De verwachting is dat de gesprekken weken, zo niet maanden duren. Volgens vicepremier Carmen Calvo moet het counteren van extreemrechts een van de prioriteiten van de nieuwe regering zijn. Het nog jonge Vox slaagde er namelijk in 52 zetels te veroveren, tegenover 24 in april. Volgens Calvo moet ook het vrijwaren van de territoriale integriteit van Spanje – denk aan Catalonië – vooropstaan.

bron: Belga