Magnette maakt nota met doelstellingen en wegen daar naartoe over aan partijen

Informateur Paul Magnette gaat een geschreven nota overmaken aan de tien partijen, met daarin de objectieven die zich voor een volgende regering aftekenen en de manieren om die doelstellingen te bereiken. Dat moet Magnette helpen beter in te schatten of een partij achter deze of gene maatregel staat. Het institutionele geldt niet als prioriteit an sich, maar wordt steeds per thema afzonderlijk aangesneden. Dat heeft Magnette vandaag verklaard op een persconferentie in de Kamer, waarbij hij halfweg zijn koninklijke opdracht een stand van zaken gaf van de werkzaamheden. Volgend weekend wil hij en eerste synthese klaarstomen om die volgende maandag aan de koning voor te stellen. Indien hij voldoende vooruitgang boekt en de koning vraagt hem zijn missie voort te zetten, dan is Magnette daarvoor beschikbaar.

Hij benadrukte dat het niet zijn taak is een keuze voor een toekomstige coalitie voor te stellen. “Ik heb een informatie-opdracht, geen preformatie-opdracht. Ik zal op de prioriteiten werken”, luidde het.

bron: Belga