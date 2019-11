Jonge voetganger kritiek na aanrijding met auto in Stevoort

Bij een aanrijding met een personenwagen is maandagavond in Stevoort bij Hasselt een voetganger levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat gebeurde rond 18 uur op de Hasseltse Dreef. De twintiger werd aan het kruispunt met de Hofbeemdenstraat gegrepen door een auto. Het slachtoffer werd geschept via de motorkap en kwam op de voorruit terecht die verbrijzeld werd. De hulpdiensten brachten de voetganger in kritieke toestand over naar het ziekenhuis. De voetganger is een 22-jarige man uit Hasselt. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) deed de nodige vaststellingen en bracht de familie van de voetganger op de hoogte.

bron: Belga