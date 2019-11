Inschrijving aandelen Aramco vanaf 17 november

Belangstellenden kunnen zich vanaf 17 november inschrijven voor het kopen van aandelen van het Soedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco. Die inschrijving loopt tot en met woensdag 4 december. Een dag later wordt de definitieve prijs voor een aandeel bekendgemaakt.

In de 658 pagina’s tellende prospectus is te lezen dat institutionele beleggers wereldwijd en inwoners van Saoedi-Arabië en de andere Golfstaten zich kunnen inschrijven. Hoeveel procent van de aandelen in het bedrijf op de beurs van Riyad zullen worden aangeboden, is nog onbekend. Wel is bekend dat 0,5 procent van het totaal aantal aandelen zal worden verkocht aan individuele beleggers.

Saudi Aramco is de grootste olieproducent ter wereld en staat ook bekend als het winstgevendste bedrijf ter wereld. Vorig jaar maakte het bedrijf bijna 100 miljard euro winst.

De beursgang maakt onderdeel uit van het plan van de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman om de economie van het land anders in te richten. Daarmee wil het land vanaf 2030 minder afhankelijk worden van de olie-industrie. De inkomsten van de beursgang worden geïnvesteerd in andere economische sectoren.

