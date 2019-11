Premier in lopende zaken Sophie Wilmès (MR) heeft maandag een eerste vergadering gehad met haar Franse ambtsgenoot Edouard Philippe. Dat gebeurde in aanloop naat het Vredesforum van Parijs. Het Vredesforum van Parijs is een internationaal evenement rond mondiaal governance en multilateralisme. Voor Wilmès gaat het om een eerste internationale ontmoeting in het kader van haar nieuwe functie.

bron: Belga